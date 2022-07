Zapata: “Mi auguro una stagione senza infortuni. Vogliamo continuare a essere protagonisti”

Duvan Zapata, attaccante dell’Atalanta, ha parlato al sito ufficiale del club, parlando del ritiro della squadra di Gasperini e dei suoi obiettivi futuri.

Queste le sue parole: “La preparazione procede molto bene, si fa fatica com’è giusto che sia, ma ci stiamo allenando per disputare una grande stagione. Quanta fatica? Da uno a dieci per me dodici. Però ci vuole una buona preparazione perché quest’anno vogliamo essere protagonisti. In questi giorni metti benzina, lavori sodo e più avanti avrai i frutti del lavoro”.

Sugli obiettivi personali.

“Non avere infortuni, fare una stagione senza problemi. Non mi sento ancora benissimo, stiamo lavorando tanto e ho bisogno di tempo, ma già sto meglio. Per la prima volta, per via dei Mondiali, il campionato parte e poi si ferma, sarà un campionato da scoprire. Il primo anno all’Atalanta avevamo solo campionato e Coppa Italia e abbiamo fatto la storia. Magari anche quest’anno sarà così”.

Sui tifosi dell’Atalanta.

“Per noi è molto importante il calore dei tifosi, ci hanno sempre accompagnato durante le amichevoli e gli allenamenti. Ci danno il loro sostegno per la stagione. Noi vogliamo stupire dire ancora la nostra ad alti livelli, vogliamo ancora toglierci delle soddisfazioni”

Foto: twitter Atalanta