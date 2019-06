Zapata: “Felice di essere in un grande club come il Genoa, ringrazio il Milan per questi sette anni”

Nonostante sia impegnato in Coppa America con la sua Colombia, Cristian Zapata ha voluto lanciare un messaggio, stavolta ai tifosi del Genoa, ai microfoni di Sky. “Sono contento di arrivare in una squadra storica come il Genoa, molto felice. Un forte abbraccio a tutti e lottiamo tutti insieme. Forza Genoa! Ringrazio il Milan, dopo sette anni meravigliosi si è chiusa una pagina della mia carriera che resterà per sempre nel mio cuore”.

Foto Twitter Milan