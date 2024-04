Zapata e Calhanoglu ci provano, ma senza successo: reti bianche tra Inter e Torino all’intervallo

Termina a reti inviolate la prima parte di gara tra l’Inter ed il Torino, in un San Siro vestito a festa per il ventesimo tricolore conquistato dai nerazzurri lunedì scorso. Il primo tentativo è di Carlos Augusto, con un tiro da fuori che termina alto sopra la traversa, dopo dodici minuti. Due giri di lancetta più tardi risponde il Toro, con Sommer che si deve far trovare pronto per respingere una conclusione di Duvan Zapata. Poco dopo il colombiano ci prova di testa, anticipando De Vrij e spedendo la sfera a lato. Al 27′ è ancora la squadra granata a rendersi pericolosa, sempre con Zapata che, defilato a sinistra rientra e piazza un bel cross per l’inserimento di Ricci, il quale non arriva sul pallone per questione di centimetri. Poco dopo la mezz’ora, al 33′, è Calhanoglu a provarci dalla distanza, senza fortuna per via anche di un deviazione di Thuram che fa terminare il pallone sul fondo. L’ultimo tentativo della prima frazione, capitato sui piedi di Lautaro Martinez, al 44′, è troppo debole e viene facilmente bloccato da Milinkovic-Savic.

Foto: Instagram Torino