Zapata d’oro per l’Atalanta. Juve, è un’altra incompiuta

L’Atalanta passa all’Allianz Stadium: Juventus battuta 1-0. Decide la gara una rete di Duvan Zapata messa a segno nella prima frazione di gioco. Tutto nasce da una verticalizzazione di Djimsiti che trova davanti l’attaccante colombiano bravo poi a calciare con un tiro potente sotto la traversa. Nella ripresa Allegri è costretto a togliere Chiesa e Mckennie per infortunio. I bianconeri ci provano e sopratutto al 95′ vanno vicini al gol del pareggio con una traversa di Dybala su punizione. Dopo il triplice fischio di Ayroldi la squadra di Allegri abbandona il campo sotto i fischi dei tutto lo Stadium. Successo importante invece per l’Atalanta che aggancia temporaneamente in classifica l’Inter, in attesa della sfida di questa sera con il Venezia.

FOTO: Instagram Atalanta