Zapata: “C’è il campionato e la finale di Coppa Italia, la nostra stagione non è ancora finita”

Duvan Zapata, ha parlato così ai microfoni di Mediaset dopo il 3-1 contro il Real Madrid e la conseguente eliminazione dell’Atalanta dalla Champions: “Siamo delusi perché volevamo passare il turno. Oggi nel primo tempo non siamo riusciti a sviluppare bene il nostro gioco, un po’ meglio nel secondo tempo ma purtroppo è andata così. Ora dobbiamo pensare al campionato e alla finale di Coppa Italia, per noi la stagione non è ancora finita“.