Zapata: “Bravi a tener duro nei momenti difficili. E siamo stati premiati col pareggio”

Autore del pareggio oggi contro la Roma, l’attaccante del Torino Duvan Zapata parla così ai microfoni di Sky Sport: “È stato un gol importante per la partita, che era difficile. Per alcuni momenti abbiamo dominato, poi loro hanno trovato il gol ed è diventata più difficile. Abbiamo avuto la forza di andarla a pareggiare tenendo duro nei momenti difficili. Siamo stati premiati con un pareggio”.

Poi ha proseguito: “In tutte le squadre dove sono stato in Italia l’ho fatto, ho giocato anche a due punte. Penso che abbiamo alternative importanti anche per come si era messa la partita, il mister è stato intelligente a fare certe mosse oggi. Possiamo iniziare in un modo e finire in un altro, abbiamo tante alternative”.

Foto: Instagram Torino