Zapata: “Bravi a sfruttare le occasioni avute. Il mio gol? Posso migliorare ancora”

Autore del gol del 2-0, Duvan Zapata, attaccante dell’Atalanta, ha commentato così ai microfoni di Dazn il successo sul Verona: “Eravamo delusi per la Champions ma siamo consapevoli di essere forti, di fronte c’era un Verona complicato. Abbiamo fatto bene. Siamo stati bravi a sfruttare le occasioni che abbiamo avuto facendo bene anche in fase difensiva. Noi abbiamo cambiato il modulo ma siamo sempre gli stessi giocatori, è importante avere una variante ed è andata bene. Posso solo migliorare ancora, potevamo fare più gol in questo campionato ma ancora mancano tante partite“.

Foto: twitter Atalanta