Zapata al Torino: l’annuncio dei granata

Dopo l’ufficialità arrivata dal sito della Lega, con il contratto depositato dal Torino, Duvan Zapata è stato annunciato anche dal club granata. Il giocatore arriva in prestito dall’Atalanta fino al 30 giugno 2024.

Questa la nota: “Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito dall’Atalanta Bergamasca Calcio – a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2024, con diritto di opzione e/o obbligo di riscatto, in quest’ultimo caso al verificarsi di determinate condizioni – le prestazioni sportive del calciatore Duván Zapata. Zapata è nato a Santiago de Cali, in Colombia, il 1° aprile 1991. L’attaccante cresce calcisticamente nelle giovanili dell’América de Cali, club con cui fa il suo esordio tra i professionisti il 18 maggio 2008 e con cui totalizza 33 presenze e 7 reti. Nel 2011 si trasferisce in Argentina, all’Estudiantes, dove colleziona 46 presenze e 22 gol nell’arco di tre stagioni. L’approdo in Italia arriva nell’agosto del 2013 tra le fila del Napoli. Con la squadra partenopea affronta due stagioni di ambientamento al campionato italiano e intraprende due esperienze in prestito, prima all’Udinese e poi alla Sampdoria, squadra che riscatterà il suo cartellino. Dalla squadra ligure passa all’Atalanta dove disputa le sue ultime cinque stagioni. Zapata, nella sua esperienza italiana, vanta 341 presenze e 117 reti. Per l’attaccante anche 34 apparizioni e 4 gol con la nazionale della Colombia. Tutto il Torino Football Club accoglie Duván Zapata con un caloroso benvenuto: buon lavoro, Sempre Forza Toro!”.



Foto: twitter Torino