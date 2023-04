Zapata: “Abbiamo otto finali. All’Atalanta sto bene. Chiudere la carriera a Bergamo? Perché no?”

Duvan Zapata, attaccante dell’Atalanta, ha parlato a L’Eco di Bergamo in merito alla stagione e sul futuro un casa bergamasca.

Queste le sue parole: “Avere alti e bassi è normale durante la stagione – spiega -, l’essenziale è affrontare le difficoltà. Abbiamo ancora otto finali: dobbiamo dare il massimo per vincerle tutte”.

Il pareggio con la Fiorentina: “È stato un pareggio positivo, loro hanno un’identità di gioco chiara. Abbiamo avuto buon possesso a tratti, ma in altri momenti è stato più arduo; tuttavia, abbiamo mostrato carattere. Forse, in alcune situazioni, potevamo fare meglio tecnicamente”.

Ora la Roma: “Sarà una partita su ritmi elevati, siamo diventati un obiettivo per altri. Mou? Un allenatore eccezionale, lo ha provato ovunque sia stato: i dettagli faranno la differenza in questo match”.

Sul futuro: “Mi sento bene, in questo momento non mi vedo in un altro posto che non sia questo. Ogni volta che entro in campo provo a ricambiare un affetto che percepisco nitidamente. Chiudere la carriera a Bergamo? Perché no, ma per adesso penso solo a concludere bene questa stagione”.

Foto: twitter Atalanta