Zapata a Milano per la firma col Torino. Storia di un lungo e vincente inseguimento

Duvan Zapata sarà il nuovo attaccante del Torino. Dopo un tira e molla durato qualche giorno, con riflessioni continue e con l’orientamento comunque di indossare la maglia granata, alla fine il colombiano sarà davvero il nuovo terminale offensivo di Juric. Non erano previste visite per la giornata di oggi, infatti il calciatore è arrivato in questi minuti a Milano e domani si appresterà a compiere gli ultimi passaggi formali prima dell’ufficialità. Operazione da 10 milioni, bonus compresi, quanto aveva deciso di incassare l’Atalanta, la stessa cifra chiesta alla Roma prima che i giallorossi virassero su Romelu Lukaku.

Foto: Instagram Atalanta