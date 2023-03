Zapata: “A fine stagione spero di vedere l’Atalanta fra le prime sette. Lavoriamo per tornare in Europa”

Durante l’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, il centravanti dell’Atalanta, Duvan Zapata, ha così parlato della voglia del club bergamasco di tornare in Europa: “A fine stagione spero di vedere la Dea tra le prime sette. Lavoriamo per tornare in Europa“. In questo momento l’Atalanta è al sesto posto della classifica della Serie A, a quota 42 punti, con quattro punti di vantaggio sul settimo posto occupato dalla Juventus, a quota 38 punti, e a -5 dal quinto posto occupato dalla Roma a quota 47 punti.

Foto: Twitter Atalanta