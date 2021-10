Duvan Zapata, centravanti dell’Atalanta, ha parlato così ai microfoni di DAZN al termine della sfida vinta contro la Sampdoria: “Noi sappiamo che abbiamo una buona rosa, valori alti, vogliamo fare bene per la squadra, ogni anno migliorarmi. So di essere un giocatore importante per l’Atalanta. 100 gol? Emozione enorme, non riesco nemmeno a spiegarla”.