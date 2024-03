Zanotti: “A Simone Inzaghi devo tanto per ciò che mi ha dato. Giocare in Serie A con l’Inter? Spero di rivivere quel sogno”

Mattia Zanotti, terzino destro di proprietà dell’Inter attualmente in prestito agli svizzeri del San Gallo, si è raccontato a 360 gradi ai microfoni di Cronache di Spogliatoio. Queste le sue parole sui progetti futuri e sul sogno di giocare in Serie A con i nerazzurri: “Non sono uno che si pone obiettivi guardando troppo in là, ma naturalmente spero e voglio risentire il boato di San Siro. Ora sto facendo un’esperienza di vita umana e culturale, mi sto mettendo alla prova. Volevo giocare, farmi vedere e avere la possibilità di scendere in campo.”

Il suo percorso sarà come quello di Dimarco?

“Ho avuto modo di allenarmi insieme a lui, guardate cos’ha fatto. Essendo nel mio ruolo, sono affascinato. Ha una qualità di calcio incredibile. Il suo percorso e cosa ha dovuto fare per guadagnarsi tutto è una fonte d’ispirazione perché mostra che ce l’ha fatta, ma che si è fatto mazzo per riuscirci. È uno stimolo che ti dimostra che ce la puoi fare.”

Inzaghi l’ha fatta esordire in A.

“Spero di rivivere quel sogno, il primo anno mi ha accolto un po’ come un figlio, era la mia prima esperienza con i grandi. Mi ha sempre aiutato e dato consigli, mi ha sempre detto di crederci e lavorare giorno per giorno, e alla fine mi ha premiato. Gli devo tanto per ciò che mi ha dato.”

