Zanoli, visite mediche con il Genoa

Il Genoa di Gilardino sta per accogliere il suo rinforzo sulla fascia destra: Alessandro Zanoli. Dopo il prestito alla Salernitana una nuova esperienza in Serie A, ancora in Liguria, ma stavolta dall’altra parte di Genoa. Il calciatore è arrivato ieri in città e oggi ha raggiunto la “Casa della Salute” per svolgere le visite mediche di rito. Dopo di che si recherà in sede per firmare il contratto che lo legherà al club più antico d’Italia.

Foto: instagram Zanoli