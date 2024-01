Zanoli: “Sono carico per questa nuova avventura, possiamo salvarci”

La Salernitana ha ufficializzato nel pomeriggio Alessandro Zanoli. Il giocatore ha così parlato ai canali uffciali del club: “Le mie prime impressioni sono molto positive. Mi hanno accolto bene il mister, lo staff e tutti i compagni. Sono carico per questa nuova avventura e darò il massimo. Possiamo lavorare tutti insieme per raggiungere il nostro obiettivo. I miei punti di forza sono la forza fisica e la velocità. Mi so ambientare in ruoli diversi e sono un calciatore molto duttile. Il mio obiettivo è sicuramente aiutare la squadra perché prima del singolo viene il gruppo. Lavoro al meglio per me e per tutti. Adesso testa al Genoa e pensiamo a lì. Vi aspetto allo stadio, forza Salernitana”.

Foto: Instagram Salernitana