Zanoli: “Non mi aspettavo di lasciare Napoli. Stankovic? Mi ha convinto a far parte di questa avventura”

Alessandro Zanoli, nuovo arrivato in casa Sampdoria, ha rilasciato delle dichiarazioni ai canali ufficiali Youtube del club ligure: “Le prime sensazioni sono molto positive, ho trovato un bellissimo ambiente e una società pronta a dimostrare il proprio valore a dispetto della classifica. Sono qua per dare il massimo e mi sono messo a disposizione. Della trattativa ho saputo due settimane prima, sono rimasto colpito perché non mi aspettavo di lasciare Napoli. Ma il fatto di andare in una società così prestigiosa ha fatto sì che diventasse una mia prima scelta. Il mio percorso è iniziato nel ritiro del 2021 con l’arrivo di Spalletti: ho fatto il ritiro, venivo dalla C e non pensavo di restare a Napoli. Poi il mister mi ha voluto tenere, da gennaio in poi ho avuto qualche possibilità ed è stata una bellissima esperienza”. Successivamente il giovane terzino ha parlato anche del suo nuovo tecnico, ovvero Stankovic: “Il mister mi ha chiamato per parlarmi dell’ambiente, mi ha convinto lui principalmente a far parte di questa avventura”.

Foto: Sito web Sampdoria