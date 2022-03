Zanoli: “Lo scudetto col Napoli sarebbe un sogno. Giuntoli un secondo padre”

Alessandro Zanoli, giovane terzino del Napoli, è stato intervistato da Radio Kiss Kiss. Queste le sue parole: “Di Lorenzo è fortissimo, uno dei migliori in Europa. Per me guardarlo è fonte d’ispirazione, vedere i suoi movimenti, le sue giocate, anche quando sono in panchina, è fondamentale. Spalletti è stato fondamentale nel mio percorso, sono cresciuto tanto allenandomi con questi professionisti, gli sono molto grato e sarò sempre a sua disposizione. Con Giuntoli ci conosciamo da anni, ormai è un secondo padre per me. Mi ha portato lui qui, ha fiducia in me e io stimo lui. Scudetto? Per me, come per tutti, sarebbe un sogno. Giochiamo partita per partita, ci crediamo”.

FOTO: Twitter Napoli