Zaniolo: “Vorrei diventare una bandiera della Roma. Totti? Ineguagliabile. La sua 10…”

Nicolò Zaniolo torna a parlare. Il gioiello della Roma ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport, questa una breve anticipazione: “Totti? Per me e per tutti è l’idolo e il simbolo di Roma. Lui e De Rossi sono simboli che difficilmente verranno eguagliati. Mi piacerebbe diventare una bandiera della Roma, ma ora devo pensare a tornare e a giocare. Vorrei rimanere qui il più possibile, devo tutto alla Roma e sono innamorato della città. Chiedere la maglia numero 10 di Totti? No no, sto bene con la 22”, le parole di Zaniolo.

Foto: Twitter ufficiale Roma