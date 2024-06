Zaniolo: “Voglio tornare in Serie A. Una soluzione si troverà, sono ottimista”

Nicolò Zaniolo ex attaccante della Roma ha concluso la stagione passata all’Aston Villa con molti alti e bassi e ha fattto quindi ritorno al Galatasaray. il classe 1999 ha parlato alla Gazzetta dello Sport affrontando diversi temi, tra cui il suo futuro. Di seguito le sue parole:

Su Douglas Luiz: “E’ un gran colpo. Un giocatore totale, un leader. Da noi giocava nei due di centrocampo o mezzala, ma ha talmente tanta qualità che secondo me potrebbe essere impiegato anche più avanti, da trequartista. Basta vedere i suoi numeri. Douglas Luiz segna e fa segnare, ma è anche uno che corre, recupera palloni, si inserisce in area. E soprattutto imposta il gioco, dettando i tempi alla manovra. Vale tutti i soldi che la Juventus ha investito per lui e sono convinto che darà una bella mano ai bianconeri. La palla di cristallo per prevedere il futuro non ce l’ho… A parte le battute, se penso al Bologna di Thiago Motta e al centrocampista con cui ho giocato all’Aston Villa, beh Douglas Luiz mi sembra perfetto per applicare le idee dell’allenatore italo-brasiliano”. Poi parla del suo futuro ammettendo di voler tornare in Serie A: “L’ho detto al mio agente, Claudio Vigorelli, e lo sa anche il Galatasaray: voglio tornare in Serie A. Una soluzione si troverà, sono ottimista”.

Foto: instagram Aston Villa