Nicolò Zaniolo ha voluto pubblicare un pensiero sul proprio account Instagram sulle dimissioni del CT Roberto Mancini.

Queste le parole scritte dall’ex Roma: “Eternamente grato a te mister per quello che hai fatto per me,per la fiducia che mi hai dato quando ancora nessuno sapeva chi fossi! Ti auguro il meglio in tutto e per tutto! Grazie”.

Foto: twitter Zaniolo