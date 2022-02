Zaniolo in gruppo: sarà titolare contro lo Spezia per dimenticare cartellini e infortuni

Le ultime settimane di Nicolò Zaniolo riflettono un po’ quelle della Roma, che guarda caso non vince proprio dall’ultima volta che il numero 22 ha trovato la via della rete: era il 23 gennaio e i giallorossi si imposero 4-2 a Empoli. Dopo quella partita, primo il rosso contro il Genoa e poi un problema muscolare hanno impedito a Zaniolo di mettersi a disposizione di Mourinho eccetto che per la partita di Coppa Italia contro l’Inter, sicuramente tra le peggiori dei capitolini per quel che riguarda l’approccio. Oggi, però, una buona notizia: il calciatore è tornato in gruppo e si candida fortemente per una maglia da titolare in attacco accanto ad Abraham. Un segnale importante, se non fondamentale, per lasciarsi alle spalle definitivamente infortuni e cartellini, ma anche le polemiche con in testa la vicenda della serata in discoteca subito dopo il pari col Verona.

Foto: Twitter Roma