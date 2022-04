Zaniolo: “Sogno il Pallone d’oro. Un’esperienza all’estero? La vita è imprevedibile”

Nicolò Zaniolo si è raccontato ai microfoni di The Athletic, tra sogni e ambizioni: “Cosa vorrei per il mio futuro? Vincere trofei, diventare un giocatore ancora più forte. Migliorare in campo, protestare meno, migliorare come uomo e come giocatore. Il Pallone d’Oro? Giochi per quello, è il sogno di ogni giocatore. È durissima, ma perché no. Un’esperienza all’estero? “Non si sa mai, la vita è imprevedibile. Di certo è un’esperienza che ti forma, che ti fa crescere, entri a contatto con culture diverse. Non si può sapere“.

