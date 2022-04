Zaniolo: “Siamo stati perfetti, non fermiamoci qua. Il derby? Avrei voluto giocare, ma rispetto le scelte di Mou”

Nicolò Zaniolo è stato grande protagonista nella vittoria ottenuta dalla Roma contro il Bodo/Glimt, in cui ha realizzato una splendida tripletta. Intervistato da Sky Sport dopo il fischio finale, il calciatore ha affermato: “Abbiamo fatto la partita che il mister ci chiedeva, siamo stati perfetti sia in fase offensiva che difensiva. Sono contento soprattutto perché abbiamo vinto, i nostri tifosi sono sempre pronti a sostenerci, la semifinale è un traguardo importante ma non ci fermiamo qua”.

Zaniolo prosegue: “Nei periodi belli e brutti ho sempre cercato di mantenere l’equilibrio, capitano i momenti difficili. Non nascondo che avrei voluto giocare il derby, ma rispetto le scelte del mister, sono qui per dare una mano alla squadra”.

Foto: Twitter Roma