Zaniolo si prepara al rientro: “Da ora, buchi in campo. Ci vediamo fra poco”

Nicolò Zaniolo non vede l’ora di tornare in campo. Il talento della Roma, infatti, dopo aver subito un intervento chirurgico al naso per risolvere un problema all’ipertrofia dei turbinati e migliorare la respirazione, ha pubblicato, prima, una stories sul suo profilo Instagram, poi, una foto, preannunciando il proprio ritorno in campo. “Da adesso, giuro, faccio i buchi in campo – ha scritto – Ci vediamo tra poco.”

