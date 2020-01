Zaniolo si fa male dopo una grande azione personale e abbandona il campo in lacrime al 36′

Altro infortunio durante Roma-Juve, stavolta in casa giallorossa. Dopo Demiral, tocca a Zaniolo che parte palla al piede dalla sua metà campo, salta una serie di avversari e poi viene messo giù al limite dell’area da Rabiot. Nella caduta accusa un problema e abbandona il campo in lacrime trasportato dalla barella. Dentro Under al suo posto. Si attendono anche in questo caso informazioni più dettagliate da parte del club capitolino.

Foto: Roma Twitter