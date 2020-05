Zaniolo scalpita e si avvicina al ritorno in gruppo: “Il duro lavoro paga sempre”

Nicolò Zaniolo scalpita e corre verso il ritorno in gruppo. Il gioiello della Roma spera di potersi mettere a disposizione di Paulo Fonseca già nel giro di un paio di settimane. In allenamento, come mostrano le immagini pubblicate sul suo account Instagram, Zaniolo non si risparmia affatto sui campi di Trigoria: “Il duro lavoro paga sempre…”, il commento del classe ’99 che viaggia spedito per ritagliarsi uno spazio nel finale di stagione.

Foto: Twitter ufficiale Roma