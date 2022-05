Zaniolo sblocca, Roma in vantaggio all’intervallo sul Feyenoord

Roma in vantaggio al 45′ della finale di Conference contro il Feyenoord. Decide un guizzo di Nicolò Zaniolo, che con un delizioso tocco d’esterno a scavalcato con un pallonetto il portiere olandese.

È stato un primo tempo abbastanza bloccato, con pochissime occasioni da gol. Al 15′ Mourinho ha perso Mkhitaryan per una ricaduta al retto femorale della coscia destra, che lo aveva messo ko nelle scorse settimane. Al 32′ il gol giallorosso. Lancio di Mancini dalle retrovie perfetto per Zaniolo, che elude la marcatura della difesa del Feyenoord e buca la ree con un pallonetto. Per gli olandesi da segnalare solo un tiro dalla distanza che non crea pericoli a Rui Patricio.

FOTO: Twitter Roma