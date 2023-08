Zaniolo saluta il Galatasaray: “Mi sono sentito compreso e amato fin dal primo minuto. Siete parte del mio cuore”

Nicolò Zaniolo è un nuovo calciatore dell’Aston Villa. Prima di iniziare la sua avventura in Inghilterra, però, il fantasista italiano ha così salutato il club turco: “Quando ho sentito parlare per la prima volta di venire in Turchia, tutti mi dicevano: qui le persone hanno un cuore enorme. Ma non potevo sapere cosa mi avrebbe aspettato. Ogni volta che metto piede in campo do tutta l’anima per raggiungere l’obiettivo per la mia squadra, ma qui mi sono sentita compreso, sostenuto e amato fin dal primo minuto.

Oggi lascio questo club fantastico e non posso dire quanto sia grato di aver fatto parte di questa bellissima famiglia. Insieme abbiamo dimostrato che quando si è uniti, nulla è impossibile.

Famiglia Lions, ora siete parte del mio cuore e vi prometto che non lo dimenticherò mai”.

Foto: Instagram Aston Villa