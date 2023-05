Zaniolo pronto al ritorno in Nazionale, nuova chance da Mancini

Si attende la lista dei convocati scelti da Roberto Mancini per gli impegni di Nations League in cui l’Italia sarà impegnata nelle Final Four contro la Spagna il 15 giugno. Torna di moda il nome di Nicolò Zaniolo, dopo la triste vicenda legata al suo addio alla Roma e al successivo chiarimento con il Ct della Nazionale. Approdato in Turchia al Galatasaray, Zaniolo si è messo in mostra. Sempre tra genio e sregolatezza, vedi l’espulsione dopo appena sei minuti nel match contro l’Istanbulspor, per l’ex Roma potrebbe essere arrivato il momento del riscatto in azzurro. Potrebbe arrivare anche il ritorno in Nazionale per Mattia Zaccagni, autore di una buonissima stagione in maglia Lazio. In attesa della conferma dei convocati, potrebbero cambiare le gerarchie di Roberto Mancini.

Foto: Instagram Zaniolo