Zaniolo e il primo derby da protagonista: Di Fra si affida al Golden Boy

Ancora poche ore e poi andrà in scena il sentitissimo derby della Capitale. Una gara che sarà determinante in chiave europea e per le ambizioni di entrambe le formazioni. Da una parte la Lazio e dall’altra la Roma che, per la prima volta, lancerà in una stracittadina il nuovo gioiello del calcio italiano, Nicolò Zaniolo. Il ragazzo di Massa è pronto a rendersi protagonista in un match che vale molto più dei semplici tre punti, in palio c’è ovviamente la supremazia territoriale. Zaniolo, in occasione del derby d’andata ancora fuori dal giro e considerato per molti un oggetto misterioso, non vede l’ora di lasciare un segno indelebile nella storia del tifo giallorosso. Il tecnico Eusebio Di Francesco si affiderà a lui per tentare di fermare i biancocelesti di Simone Inzaghi. Finora, alla sua prima stagione in Serie A, il 19enne ha collezionato 3 gol in 16 presenze. In Europa, invece, 6 partite e 2 pesantissime marcature personali contro il Porto. Ora, però, è giunto il momento del primo derby e il Golden Boy intende rispondere presente.

Foto: Roma Twitter