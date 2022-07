Zaniolo posta sui social il gol vittoria di Tirana: “Per non dimenticare”

La Roma si è radunata ieri a Trigoria per dare il via alla stagione. In questo momento l’assoluto protagonista in casa giallorossi è Nicolò Zaniolo. Il futuro del 22 giallorosso è sempre più in bilico, il rinnovo non arriva e il pressing della Juventus è sempre più inisistente. Dopo la polemica di ieri sui mancati saluti ai tifosi, il centrocampista italiano ha postato sui social la foto del gol vittoria di Tirana, accompagnandola con la didascalia: “Per non dimenticare…“. I tifosi si sono scatenati sotto il post: per i giallorossi è una prova d’amore che significa la permanenza di Zaniolo a Roma, mentre per i bianconeri è la prova di un suo imminente arrivo a Torino. La cosa certa, per ora, è che intorno al suo futuro ancora nulla è definito. Ma la decisione sulla sua prossima maglia è sempre più vicina.

Foto: Twitter Roma