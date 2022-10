Zaniolo: “Oggi i tre punti sono fondamentali. Spero di sbloccarmi”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, Nicolò Zaniolo, ha così presentato la sfida della Roma contro l’Hellas Verona: “Sappiamo che è una partita difficile, il Verona non merita i punti che ha in classifica ma noi vogliamo tornare a vincere. Per il nostro obiettivo sono fondamentali i tre punti. Stiamo bene, ci siamo allenati bene e abbiamo fatto ciò che il mister ci ha chiesto di fare. Sono stato un po’ sfortunato, a volte ho sbagliato io altre è stato bravo il portiere. Speriamo di sbloccarci”.

Foto: Twitter Roma