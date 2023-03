Intervenuto ai microfoni di Sportmediaset, il centrocampista del Galatasaray, Nicolò Zaniolo ha così parlato del suo futuro a fine stagione, soffermandosi sulle sue intenzioni durante l’avventura in Turchia: “Non credo di partire, non sono qui solo per aspettare altre offerte. Voglio vincere il campionato e giocare in Champions”.

Foto: Instagram Galatasaray