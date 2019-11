Zaniolo: “Non accetterei mai la 10 della Roma, di Totti ce n’è solo uno”

Nicolò Zaniolo, gioiello della Roma, ha rilasciato una lunga intervista al sito della Uefa in vista della sfida contro il Borussia Monchengladbach. Questi i passaggi più significativi: “I miei idoli calcistici sono sempre stati Kakà e Ronaldinho: a Kakà mi ispiro come modo di giocare e abbiamo più o meno la stessa posizione in campo, le sue qualità erano immense. Ronaldinho mi divertivo a vederlo giocare durante le partite, che guardavo soprattutto per lui! La Roma? Quest’anno è cambiata molto, ma penso sia cambiata in positivo perché siamo un gruppo giovane con al fianco giocatori più esperti e forti, che aiutano i più giovani. E’ il giusto mix per fare una grande annata. Ce ne sono tutti i presupposti, adesso tocca a noi giocare bene per risollevare la Roma e portarla nei posti in cui merita. I paragoni con Totti? Penso che per qualsiasi giovane essere accostato a lui sia una grandissima emozione. Però devo dire che io sono Nicolò Zaniolo, devo migliorare e tanto: di Totti ce n’è uno solo… Io devo continuare su questa strada. La 10? No, non ci penserei neanche. Terrei la mia, è una forma di rispetto verso il capitano. Non proverei nemmeno a dire di sì”, ha chiuso Zaniolo.

Foto: Twitter ufficiale Roma