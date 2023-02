Zaniolo nella lista UEFA della Roma, ma da separato in casa

Nicolò Zaniolo entra nella lista UEFA della Roma, ma da separato in casa. Per tantissimi motivi la Roma lo ha dovuto inserire, ma la situazione resta quella di prima con il classe ‘99 fuori dal progetto. Zaniolo intanto non si allenerà, avrà un breve periodo di riposo dopo la visita che -per prassi – la Roma ha dovuto effettuare. Il mercato è alle spalle, il resto è tutto (eventualmente) da chiarire.

Foto: Twitter Roma