Zaniolo: “Mourinho è uno dei più grandi allenatori al mondo. Spero di vincere con lui”

Nicolò Zaniolo, a pochi giorni dalla semifinale di Conference League, ha parlato al sito ufficiale della Uefa. Queste le sue dichiarazioni: “Mourinho è uno dei più grandi allenatori al mondo e io spero di vincere con lui. Ha inculcato a tutti l’arte del non mollare mai, dell’essere sempre sul pezzo, dell’unirci l’uno per l’altro per portare a casa i risultati. E speriamo di vincere qualcosa con lui. Dal primo giorno che ci siamo riuniti a Trigoria, abbiamo subito lavorato giorno dopo giorno e tassello dopo tassello per provare a fare qualcosa di importante quest’anno. Con il mister che sa come fare a vincere, penso che abbiamo più possibilità. Non è mai stata la mia ossessione il gol, anche perché preferisco fare una grandissima prestazione e vincere la partita anche non segnando. Per fortuna sono riuscito a farne tre e a aiutare la squadra, quindi sono ancora di più felice. Però non è mai stata una mia ossessione”.

FOTO: Twitter Roma