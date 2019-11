Prosegue il magic moment di Nicolò Zaniolo. Da trascinatore della Roma ai primi sigilli in maglia azzurra: al nono minuto di gioco contro l’Armenia, il gioiello giallorosso ha segnato il suo primo gol con la Nazionale e, come si evince dai dati Opta, è diventato il più giovane marcatore della Roma con l’Italia (20 anni e 139 giorni), superando De Rossi (21 anni e 42 giorni) e Cassano (21 anni e 123 giorni). Nella ripresa per Zaniolo è arrivata anche la doppietta personale, ennesima conferma di un talento cristallino. E i numeri dell’ultimo mese sono letteralmente da urlo: dal 24 ottobre, il classe ’99 segnato 4 gol con la Roma (3 in campionato nelle vittorie contro Udinese, Milan e Napoli, 1 in Europa League contro il Borussia M’Gladbach), altri 2 sigilli in Nazionale. In totale, negli ultimi 26 giorni, Nicolò ha giocato 7 gare da titolare, realizzando ben 6 gol in 575 minuti, una media di una rete ogni 96 minuti. Zaniolo magic moment, la Roma e l’Italia gongolano…

1 – Nicolò #Zaniolo è il più giovane marcatore della Roma con la maglia dell'#Italia (20 anni e 139 giorni). Gladiatore.#ItaliaArmenia pic.twitter.com/VmnModcNCm — OptaPaolo (@OptaPaolo) November 18, 2019

Foto: Twitter ufficiale Vivo Azzurro