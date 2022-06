Zaniolo: “L’interesse delle big mi fa piacere. Io erede di Dybala? Mi alleno e aspetto”

Ai microfoni di Sportweek, ha parlato Nicolò Zaniolo che ripercorre inizialmente la stagione appena trascorsa: “L’obiettivo di quest’anno era quello di non fermarsi, riprendere continuità e tornare a essere un calciatore. Ho segnato 8 gol, che a qualcuno sembrano pochi, ma era da folli pensare che potessi farne 25/30 dopo due anni senza pallone. Poi abbiamo regalato ai tifosi un trofeo che mancava da tantissimo. Quindi è andata benissimo”. Riguardo la vittoria della Conference, l’ex Inter Primavera esclama: “Era un obiettivo e sono dispiaciuto ma sono anche abituato a rincorrere, nel mezzo ci saranno altri obiettivi”.

Zaniolo si sofferma anche a parlare di futuro, citando anche Paulo Dybala: “L’interesse delle grandi squadre mi fa piacere: se pensano a te significa che vali. E questo no, non mi distrae. Se dovessi lasciare la Roma mi mancherebbero tante persone, non solo Abraham. Io erede di Dybala? È un giocatore fantastico, vediamo. La vita è imprevedibile, io mi alleno e aspetto”.

Foto: Twitter Roma