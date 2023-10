Nicolò Zaniolo, centrocampista offensivo dell’Aston Villa, ha lasciato la Procura di Torino poco prima delle 18. Il calciatore è stato ascoltato per circa tre ore dalla pm Manuela Pedrotta. Nelle prossime ore arriveranno novità in merito al caso scommesse che ha coinvolto il calciatore ex Roma.

Foto: Instagram Aston Villa