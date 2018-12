Zaniolo, l’agente: “Grande prova contro l’Inter, su di lui rigore plateale. La sua valutazione…”

Stefano Castelnovo, agente del giovane centrocampista della Roma Nicolò Zaniolo, ha parlato del suo assistito ai microfoni di Radio Sportiva: “Grande prova contro l’Inter? Anche col Real aveva fatto bene. Ora deve continuare a lavorare e stare con i piedi per terra. I complimenti di Totti fanno piacere, si può solo ringraziarlo. Il rigore su di lui era plateale, c’è poco da aggiungere. L’arrivo a Roma? L’operazione fatta in estate rientrava in un discorso per il quale l’Inter aveva bisogno di un giocatore pronto e la Roma di prendere sul mercato i migliori giovani, credo l’affare lo abbiamo fatto tutte e due. Noi dobbiamo ringraziare Fiorentina ed Inter se oggi Nicolò è arrivato in A è anche merito loro, non ci sono rimpianti sono state fatte delle scelte ma io voglio ringraziare tutti. Il padre ha giocato a livelli medio-alti, quindi un aiuto gli è stato dato anche da lui, si sentono quotidianamente e arrivano i consigli giusti. La sua caratteristica è quella di avere un grande fame quindi non si fermerà. Il valore di mercato di Zaniolo? Le valutazioni sono difficili da fare, è il mercato che determina il prezzo di un giocatore dipende da quante squadre si presentano alla società che ne detiene il cartellino: nei prossimi mesi avremo le idee più chiare”.

Foto: Marca