Zaniolo: “La svolta con Di Francesco, ora metto la Roma al centro di tutto. Non sono Totti, ma…”

Nicolò Zaniolo, giovane centrocampista della Roma al centro di numerose voci, ha rilasciato un’intervista alla rivista These football Times dimostrando di avere comunque le idee chiare sul suo futuro: “Senza Di Francesco non avrei fatto la svolta. È fantastico con i giovani giocatori e gli devo molto, come con tutte le persone a Roma che mi hanno sostenuto. Devo lavorare sodo e non posso ascoltare ciò che dicono gli altri. Nel bene e nel male. Il mio ruolo? Da ragazzino giocavo anche come numero 10 per le mie abilità tecniche, ma mi piace giocare come un numero 8 o addirittura come centrocampista difensivo. Per ora giocherò in qualsiasi posizione, ma forse un giorno mi sistemerò un po’ più in fondo, a meno che un allenatore non mi veda totalmente come un regista avanzato. In ogni caso giocherei ovunque. Io come Totti? Non sono Totti, ma un giorno spero di essere altrettanto bravo. L’unica cosa che posso fare è allenarmi ogni giorno lavorando duramente, fidandomi dell’allenatore. Io amo il calcio, sempre, nei periodi buoni e in quelli cattivi. De Rossi? È un leader, una persona fantastica, ed è stato facile imparare da lui. Da lui ho appreso l’umiltà, c’era per tutti: tifosi, staff e altri giocatori. Lui era sempre concentrato sulla Roma e io sto cercando di fare questo nella vita. Voglio mettere la Roma al centro. Allora poi potrò migliorare e crescere come ha fatto lui. Ora per me è tempo di scrivere la mia, di storia. L’impatto in Serie A? Non mi aspettavo di avere un impatto così, visto che venivo dalla Primavera e avevo molto da imparare, ma ora devo andare avanti, ho imparato molto dalla scorsa stagione, devo spingere e crescere. Mi alleno di più, mi concentro ancora di più, ho grandi obiettivi e voglio migliorare in campo, ma anche nella vita”.​

Foto: Champions League Twitter