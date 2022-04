Zaniolo ko: probabile distorsione alla caviglia destra. Salterà in ogni caso l’Inter

La gara tra Napoli e Roma è terminata 1-1, un pari che scontenta di più gli azzurri forse estromessi dalla corsa allo scudetto. Le due squadre hanno dovuto fare i conti con due infortuni importanti. In casa azzurra Lobotka ha dato forfait per un problema muscolare alla coscia sinistra. Nel finale Zaniolo ha chiesto il cambio per un problema alla caviglia. L’italiano era stato ammonito e da diffidato salterà la gara con l’Inter. Appoggiando male il piede, si è accasciato a terra e ha chiesto subito il cambio, poi è andato verso la panchina con le sue gambe (zoppicando) e non in barella. In attesa degli esami di rito l’ipotesi è quella di una distorsione alla caviglia destra.

FOTO: Twitter Roma