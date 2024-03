Zaniolo, i tifosi dell’Aston Villa lo contestano: “E’ assolutamente inutile, rimandiamolo in Turchia”

Dopo il pesante k.o casalingo per 0-4 contro il Tottenham, è montata la contestazione in casa Aston Villa. Il quarto posto del club di Birmingham è infatti ora minacciato proprio dagli Spurs, distanti due lunghezze ma con una gara da recuperare. A finire nell’occhio del ciclone per la terribile disfatta di ieri è stato principalmente il centrocampista Nicolò Zaniolo, la cui avventura in Inghilterra si sta rivelando decisamente negativa. Per lui sono sole 31 le gare disputate con la maglia del club britannico, dove è arrivato in prestito dal Galatasaray, giocando appena 1058’ con sole due reti messe a referto. Numeri che hanno scatenato sui social la rabbia dei tifosi dei Villans. “Se non hai intenzione di correre e di metterti in gioco, tornatene al Gala“, “Devi essere pronto a lottare per la maglia”, “Zaniolo è il peggior giocatore dell’Aston Villa che abbia mai visto. È assolutamente inutile, non sa fare nulla”, questi solo alcuni dei messaggi che si leggono. Un rapporto mai sbocciato e che sembra destinato a terminare prematuramente.

Foto: Twitter Aston Villa