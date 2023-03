Zaniolo: “Ho preferito il Galatasaray al Fenerbahce che offriva di più. Ma sul mio futuro…”

Nel corso dell’intervista alla “Gazzetta dello Sport” Nicolo Zaniolo ha raccontato il suo attuale momento al Galatasaray, i retroscena della trattativa e qualche situazione legata al futuro. “La clausola da 30 milioni? Guardi, il mio futuro non lo conosce nessuno. È ovvio che non posso garantire che resterò in Turchia cinque anni, ma finché sarò qui darò sempre il massimo. Gli obiettivi del Galatasaray? Vincere lo scudetto, la Coppa di Turchia e qualificarsi in Champions League. Vogliamo tutto. È vero, ho preferito il Galatasaray al Fenerbahce che offriva di più semplicemente perché mi aveva contattato prima e avevo dato la mia parola. Siamo un grande gruppo con un ottimo allenatore, Okan Burundi, che per mia fortuna parla anche italiano. Questo Galatasaray in Italia sarebbe in zona Europa perché ha tanti giocatori davvero forti. Icardi resta uno dei migliori centravanti in circolazione. Avevo bisogno di rimettermi in gioco. Così ho parlato con Sergio Oliveri, che era con come alla Roma, e mi ha detto che l’ambiente è bello e il campionato competitivo. Poi ho chiamato il ct Mancini e a anche lui mi ha consigliato di andare, dicendo che sarei stato bene. E aveva ragione. Le offerte avute? In realtà non c’erano solo Bournemouth e Galatasaray, ma per non aver accettato gli inglesi sono stato messo fuori e i tifosi della Roma se la sono presa con me. Alcuni mi hanno inseguito con la macchina, altri sono venuti sotto casa. Io e la mia famiglia ci siamo spaventati anche perché ci siamo sentiti soli. Era gente arrabbiata, con cui non si poteva parlare. In quei giorni ho spento anche il cellulare perché arrivavano brutti messaggi”.

Foto: Zaniolo Twitter ufficiale Galatasaray