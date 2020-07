Zaniolo, finalmente la luce: torna in campo dopo 175 giorni

Finalmente Nicolò Zaniolo rivede la luce in fondo al tunnel: il talento classe 1999 della Roma, infatti, è tornato a calcare i campi in una gara ufficiale proprio questa sera, subentrando a Justin Kluivert al minuto ’66. Per il giovane talento giallorosso, una bellissima notizia dopo l’infortunio occorso lo scorso 12 gennaio contro la Juventus. La rottura del crociato anteriore destro sembrava aver messo fino alla stagione di Zaniolo, mettendo fine anche al suo sogno di difendere i colori della Nazionale a Euro 2020. Tuttavia, la pausa forzata dal Covid-19 gli hanno permesso di recuperare con calma e tornare a disposizione di Fonsenca per questo finale di stagione.

Foto: profilo Twitter ufficiale UEFA Champions League