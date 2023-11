Zaniolo: “Era quasi un dovere esserci, dobbiamo difendere il titolo”

Dopo il pareggio che è valso la qualificazione a Euro 2024, Nicolò Zaniolo ha parlato ai microfoni di Rai Sport: “E’ stata una partita combattuta. L’Ucraina ha passo ed è forte nelle ripartenze. Bisognava stare attenti nella fase difensiva. Era una partita piena di valori e oggi andiamo a casa contenti perchè partecipiamo all’Europeo”. E su Mudryk: “E’ fortissimo. Ha grande qualità nell’uno contro uno. A volte dovevo andare in raddoppio con Di Lorenzo che è fortissimo. E’ stata una partita piena di azioni, tanti chilometri fatti. Siamo stati ma siamo felici”.

Poi ha proseguito: “Dobbiamo difendere il titolo. Siamo campioni d’Europa in carica. Era quasi un dovere esserci. Ci sono partite poi in cui sei più brillante o meno ma devi sudare la maglia”. E su Spalletti: “Ogni mister ci ha dato qualcosa di importante, da Mancini a Spalletti. C’è entusiasmo come prima. Sapevamo l’importanza della partita ma ci siamo messi come una famiglia”.

Infine: “Non mi pongo mai obiettivi a lungo termine. Devo migliorare nella fase difensiva, il mister mi sta aiutando. Il mio obiettivo è essere un giocatore completo sia nella fase difensiva che in quella offensiva. Sono felice di questo risultato che abbiamo ottenuto tutti insieme e andiamo avanti”.

Foto: Instagram Zaniolo