Zaniolo entra, si prende la fascia e segna: 2-0 Roma contro la Portimonense

Successo per la Roma in Portogallo, allo stadio Municipal de Albufeira contro la Portimonense. Buona Roma contro i portoghesi.

Giallorossi in vantaggio nel primo tempo al 27′ con il giovanissimo Tripi. A fine primo tempo, entra Zaniolo ( che indossa anche la fascia da capitano) al posto di Shomurodov.

L’uomo al centro di voci di mercato, segna la rete del 2-0, un bel gol al 71′, con uno stop di petto e tiro al volo di sinistro per il 2-0 dei giallorossi.

Nel finale, all’86’, Abraham ha l’occasione per il 3-0, da calcio di rigore, ma l’inglese spara alto il tiro dagli 11 metri. Buone indicazioni per Mourinho, in vista dei prossimi impegni.

Foto: twitter Roma