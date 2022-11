Zaniolo entra e trascina la Roma ai playoff di Europa League: due rigori procurati (doppio Pellegrini) e il gol del 3-1

Con un buon secondo tempo la Roma ribalta il Ludogorets, vince 3-1 contro i bulgari e si qualifica ai playoff di Europa League, come seconda del girone, alle spalle del Betis Siviglia.

Una vittoria importante per i giallorossi, dopo un primo tempo pessimo. Primo tempo che il Ludogortes chiude avanti 1-0 all’Olimpico, con un gol di Rick, molto bello, che zittisce l’Olimpico. Pessima Roma, malissimo Belotti, Mourinho se ne accorge e all’intervallo fa i cambi vincenti.

Dentro Zaniolo, Cristante e Volpato, fuori Camara, Belotti e Karsdorp.

Zaniolo è il protagonista assoluto della ripresa. L’esterno offensivo taglia in due la difesa bulgara. Al 55′ si procura il primo rigore, che capitan Pellegrini trasforma per l’1-1, che però non basta. Al 65′ identica situazione, Zaniolo si procura il rigore, Pellegrini segna il 2-1, che manda la Roma avanti e qualificherebbe i giallorossi.

Il Ludogorets però non molla, al 77′ Nonato trova il 2-2 che cambierebbe di nuovo tutto, ma c’è un fallo su Ibanez in partenza e quindi gol annullato. La Roma ne approfitta e stavolta Zaniolo si mette in proprio e all’85’ trova il 3-1, gol meritato per Zaniolo, che si toglie la maglia e viene ammonito.

Nel finale, rosso a Verdon, che calpesta Zalewski e guadagna la doccia anzitempo.

Foto: twitter Roma