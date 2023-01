Zaniolo e Nico Gonzalez: ecco qual è la vera differenza

A scanso di equivoci cerchiamo di sintetizzare bene qual è la differenza tra la posizione di Nicolò Zaniolo e quella di Nico Gonzalez. C’è chi fa troppa confusione, chissà perché, quindi chiariamo. Zaniolo ha chiesto di essere ceduto e di essere escluso dalle partite, probabilmente fino all’ultimo giorno di gennaio quando si concluderà la sessione invernale di mercato. La pista più calda porta in Premier, con il Tottenham in prima fila, ma bisogna trovare un’intesa sulla formula. E non escludiamo altre sorprese. Zaniolo non ha più voluto sentir parlare di rinnovo, ritiene conclusa la sua esperienza a Roma giallorossa. Quindi, c’è una sua volontà che passa attraverso la necessità di un’offerta che sia soddisfacente per il suo attuale club. Nico Gonzalez è l’esatto contrario: non ha mai chiesto di essere ceduto, non è mai arrivata un’offerta ufficiale e anche se fosse arrivata un conto è dire “c’è una trattativa”, un altro è dire “la Fiorentina ha ormai deciso di accettare l’offerta”. Sembra la storia di Enzo Fernandez al Chelsea, annunci sbandierati senza un perché. E in ogni caso c’entra molto la credibilità. La differenza tra Nico e Nicolò è questa: chi parla di offerta al momento non soddisfacente per la Roma per Nicolò, ci sta, è lo stesso che aveva parlato di offerta accettata dalla Fiorentina per Nico. E non era vero.

Foto: Instagram Zaniolo