Zaniolo e l’Italia: “Mancini top. Ora tutti hanno paura di noi”

Nicolò Zaniolo, talento cristallino della Roma, ha parlato ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo l’Italia ai colleghi della Gazzetta dello Sport. Esclusione da Euro 2020 a causa dell’infortunio al ginocchio, il classe 1999 segue con grande passione le partite della Nazione. Queste le sue parole:

“Tifo come un matto davanti alla televisione quando gioca l’Italia. Sorpreso da quanto visto fin qui? Per niente. So quanto valgono i miei compagni e quanta forza sono riusciti a creare facendo gruppo. I titolari non sono solo undici, ma tutti quanti. Basti vedere contro l’Austria: chi entra, decide la partita. Si vince tutti insieme. La nostra forza è il gruppo, e naturalmente avere un c.t. come Mancini. Contro il Belgio? abbiamo giocatori in grado di metterli in difficoltà e, contemporaneamente, di stoppare i loro punti di forza“.

Infine, ha voluto dire la sua sul fatto che l’Italia sia una delle favorite per la vittoria del torneo:

“Noi i favoriti? Non dico niente, perché ha visto cosa è successo alla Francia campione del mondo, ma arrivati a questo punto, quale nazionale non avrebbe paura dell’Italia? Credo nessuna”.

Foto: Twitter ufficiale Vivo Azzurro